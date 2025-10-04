Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине», заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров в комментарии агентству «Укринформ».

По словам Александрова, есть данные «высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения». Речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам», сказал он.