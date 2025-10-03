Завтра, 4 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Северо-восточный ветер сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 13–16 °, днём 19–24 °. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80%, днем 55–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12–16 °, днем — 19–24 °; в горах ночью — 1–6 °, днем — 10–15 °.