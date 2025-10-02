Президент АФФА Ровшан Наджаф выразил благодарность президенту FIFA Джанни Инфантино за поддержку решения Исполкома организации о проведении финала молодежного чемпионата мира по футболу (U-20) в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

«Это важное и историческое решение является показателем дружественных отношений между главами государств, политики, направленной на развитие стран, а также особого внимания к спорту. Выражаю благодарность президенту FIFA и членам Исполнительного комитета за поддержку», — написал Наджаф на своей странице в соцсети.