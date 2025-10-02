Сегодня состоялось очередное заседание Исполкома ФИФА, на котором было принято решение о совместном проведении финальной стадии молодежного чемпионата мира (U-20) по футболу в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

«Это историческое достижение стало возможным благодаря успешной спортивной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также их вниманию к развитию футбола. Мы выражаем благодарность членам Исполкома ФИФА за высокое доверие, особенно президенту организации Джанни Инфантино», — говорится на официальном сайте АФФА.

Молодежный чемпионат мира U-20 проводится каждые два года с 1977 года, и турнир 2027 года станет 25-м в истории. Впервые финальная стадия пройдет в Азербайджане, а молодежная сборная страны впервые примет участие в чемпионате мира.