1 октября — День защитников и защитниц Украины — имеет особое символическое значение.

Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэль Гусейнов на мероприятии, организованном посольством Украины в Баку по случаю национального праздника и Дня независимости.

По его словам, которые приводит «Репорт», этот день символизирует глубокое уважение и признательность мужеству людей, которые самоотверженно борются за свободу и независимость своей Родины:

«Азербайджанский народ хорошо знает, насколько священны независимость и территориальная целостность для каждого народа. Героизм, проявленный в защите этих ценностей, достоин самой высокой оценки», — отметил вице-спикер.

Гусейнов подчеркнул, что дружеские связи и сотрудничество между Азербайджаном и Украиной имеют глубокие исторические корни.

В годы независимости, по его словам, страны тесно взаимодействовали в политической, экономической и гуманитарной сферах, всегда поддерживали друг друга на международной арене. Сегодня их объединяет взаимное уважение, доверие и дух стратегического партнерства.

«Именно встречи президентов Азербайджана и Украины, подписанные документы и совместные заявления создали прочный фундамент отношений между странами. Заслуживает одобрения взаимная поддержка и солидарность, которые демонстрируют наши государства в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с нормами и принципами международного права», — подчеркнул Гусейнов.