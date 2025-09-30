В средней школе Arrowhead Union в США ученикам разрешено использовать туалет не более трёх раз в день и семи раз в неделю через электронные пропуска, пишет TMJ.

Трое учеников выразили недовольство новой системой, жалуясь, что ограничения особенно сложны для тех, кто активно занимается спортом. «Если я выпил много воды и пытаюсь сходить два раза подряд, система не позволяет этого сделать», — рассказал ученик Джей Пи Моэн.

Также школьники критикуют ограничение на количество учащихся, которые могут одновременно получить пропуск. «Вы получаете только три пропуска в день и семь в неделю, и если есть особые обстоятельства, это не учитывается», — отметила Габи Эггерс.

Суперинтендант Конрад Фарнер поддержал систему, заявив, что она «обеспечивает безопасность, максимизирует обучение и поощряет ответственность». Округ также предусмотрел специальные условия для тех, кому необходимы дополнительные пропуска.