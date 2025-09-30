Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял в Баку заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омера Коджамана, а также делегации государств-членов и наблюдателей.

Встреча состоялась в рамках 11-го заседания Официальных центров внешнеполитических исследований ОТГ. Публикация об этом размещена на официальной странице ОТГ в социальной сети.

Во время встречи Гаджиев указал на важность дальнейшего углубления сотрудничества между тюркскими государствами. Он обратил внимание на возрастающую роль Азербайджана в организации, который будет председательствовать в ОТГ после 12-го Саммита в городе Габале 6-7 октября 2025 года.

Омер Коджаман поблагодарил Азербайджан за ценный вклад в развитие сотрудничества в рамках ОТГ и непоколебимую поддержку, сказав, что 12-й Саммит организации будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между тюркскими государствами.