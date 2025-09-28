Результаты парламентских выборов в Молдове могут быть аннулированы. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Причиной стали обвинения во вмешательстве в избирательный процесс, отметила она.

Глава государства указала на то, что будущее страны должны определять свободные волеизъявления граждан, а не купленные голоса. Она призвала соотечественников показать миру, что Молдова — это страна с достойными людьми, которые не продадут свою страну. Санду заявила, что вместе с правоохранительными органами ранее говорила о различных методах вмешательства, включая попытки подкупа избирателей, на что было потрачено 100 миллионов евро.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе. Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20), ни за €400», — заявила Майя Санду.

Президент добавила, что также речь шла об обучении молодых людей из Республики Молдова для дестабилизации, а вся информация представлена и будет ещё обнародована правоохранительными органами