В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы.

По данным ЦИК, в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому) открылись 1 961 избирательный участок в стране. Ещё 301 пункт для голосования работает за рубежом, ориентируясь на местное время стран пребывания избирателей.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие третьей части из 3,2 млн человек, включённых в избирательные списки. За процессом голосования следят более 3 тыс. наблюдателей, включая свыше 600 представителей иностранных стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также организации ЕС.

Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 по бакинскому времени), однако работа может быть продлена максимум на два часа решением избирательных бюро при наличии голосующих.