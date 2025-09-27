Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию пакистано-индийского конфликта помогли предотвратить полномасштабную войну в Южной Азии.

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы выражаем ему [Трампу] и его команде глубокую признательность за их активную роль в достижении прекращения огня. Усилия президента Трампа по установлению мира помогли предотвратить <…> войну в Южной Азии. Если бы он не вмешался своевременно и решительно, последствия полномасштабной войны были бы катастрофическими», — сказал Шариф.

Премьер Пакистана также подчеркнул, что Исламабад «готов к комплексному, всеобъемлющему и ориентированному на результат диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам».