Президент России Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет им об успехах солдат РФ на фронте, но на деле все по-другому.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Путин лжёт лидерам, которые до сих пор с ним разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то там целей. Пока что они уже далеко не первый год вынуждены придумывать всё новые и новые причины, почему сроки, которые им определили, постоянно переносятся. И показательно, что несмотря на всё, что миру говорят о России, они всё равно отвечают только новыми попытками штурмов и новыми ударами по украинским городам, по нашей инфраструктуре. Реально больные войной, и возможно ли их вылечить — это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, — это сила, сильные решения, сильная помощь», — сказал Зеленский.