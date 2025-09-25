Следственный комитет РФ не сможет арестовать имущество и активы владельца Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина, поскольку сейчас они не находятся под уголовным преследованием. Чтобы это произошло, бизнесменам сначала должны предъявить официальные обвинения.

Данную информацию озвучил «Общественной службе новостей» юрист Александр Хаминский.

Ранее с просьбой наложить на имущество Агаларовых обеспечительные меры к СК РФ обратились потерпевшие по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле». Ходатайство было принято.

«Соответствующее ходатайство было подано не в рамках уголовного дела о теракте в “Крокус сити холл”, а в рамках дела, возбужденного по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Согласно материалам следствия, после возгорания концертного зала система пожаротушения не сработала, в результате чего возник сильный пожар, повлекший гибель людей», — отметил Хаминский.

Эксперт обратил внимание на то, что обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество применяется только в отношении подозреваемых или обвиняемых либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за свои действия.

«Насколько известно, Араз и Эмин Агаларовы на данный момент не являются подозреваемыми либо обвиняемыми по данному уголовному делу. То есть арестовать их имущество до предъявления им обвинения по уголовному делу невозможно», — резюмировал юрист.