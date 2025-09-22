Россия направила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) обращение с просьбой пересмотреть введённые санкции, ограничивающие поставки комплектующих и транзитные авиаперевозки. В российской авиационной отрасли меры называют «незаконными и принудительными», сообщает Reuters со ссылкой на рабочие документы и источник в отрасли.

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, западные санкции лишили российские авиакомпании возможности напрямую закупать самолёты и запчасти у Boeing и Airbus. В результате российские перевозчики вынуждены обслуживать более 700 иностранных лайнеров через сложные схемы параллельного импорта, при этом значительная часть необходимых деталей остаётся недоступной.