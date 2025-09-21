В Fзербайджане к 10:00 21 сентября сохраняется нестабильная, дождливая и ветреная погода.

Согласно информации синоптиков, количество выпавших осадков в Астаре составило 91 мм, в Шамахы — 55, в Гобустане — 34, в Лянкяране и Шеки — 26, в Габале — 24, в Шахдаге и Исмаиллы — 23, в Дашкесане — 19, в Грызе, Агстафе, Гахе (Сарыбаш) — 18, в Алтыагадже — 16, в Огузе и Халтане — 15, в Гусаре (Лаза) — 14, в Хыналыге — 13, в Губе — 8, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Хачмазе, Тертере, Гёйчае, Загатале, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Барде, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Лерике, Шабране, Товузе, Балакене, Гедабеке, Шахбузе, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули — до 7 мм.

Местами наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами усиливается в Баку и на Абшеронском полуострове до 25 м/с, в Нафталане и Алтыагаче — до 22, в Мингячевире и Гяндже — до 20, в Джульфе, Сабирабаде — до 17, в Шабране до 16 м/с.

Высота волн в Каспийском море достигает 4,2 метра.

20 сентября в селе Кичик Эмили Габалинского района примерно к 20:15 выпал град диаметром 8-10 мм, а в Исмаиллинском районе к 21:35 — град диаметром 2-3 мм.

В Грызе, Лерике, Гёйчае наблюдается туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.