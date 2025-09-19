Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые оказывает поддержку в сфере ядерной безопасности на гонках Формулы-1 в Баку.

Ранее столицу Азербайджана посетили эксперты МАГАТЭ – вместе со специалистами из Франции и ОАЭ они проконсультировали организаторов мероприятия и обсудили использование более 100 приборов радиационного контроля, сообщается на сайте Организации объединенных наций.

«Крупные мероприятия становятся первоочередными целями для преступников, включая возможное использование ядерных и других радиоактивных материалов, – подчеркнул Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. – Расширяя нашу поддержку в области ядерной безопасности на стремительный мир автоспорта, мы расширяем зону нашей бдительности, помогая странам закрывать критические пробелы и обеспечивать безопасность населения».

Директор Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова напомнила о системной работе агентства: «На протяжении последних двух десятилетий МАГАТЭ находится в авангарде интеграции ядерных протоколов безопасности в традиционные меры защиты массовых мероприятий – усилия, которые обеспечивают безопасность миллионов людей, – сказала она. – За кулисами событий, таких как гонки Формулы-1, действует последовательный подход, признающий ядерную безопасность фундаментальной частью общего комплекса мер до и во время самих мероприятий».

МАГАТЭ ранее поддержало Азербайджан на Конференции ООН по климату (COP-29) и продолжит сотрудничество с нашей страной во время Игр стран СНГ в ноябре и Всемирного урбанистического форума в 2026 году.