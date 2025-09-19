Россия подала иск в Международный суд ООН, оспорив решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности Москвы к гибели рейса MH17.

Как сообщили в МИД РФ, жалоба охватывает все аспекты — от юрисдикции и применимого права до фактологии и нарушений процедуры. В ведомстве подчеркнули, что подача иска не означает признания легитимности актов Совета ИКАО, ранее названных «ничтожными».

Москва выразила надежду, что Международный суд проявит «исключительно беспристрастный подход» в этом деле.

Напомним, самолёт Boeing-777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.