В Сербии выпущены почтовые марки, приуроченные к 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Сербии, выпуск марок был осуществлен по инициативе и при поддержке дипломатического представительства. На марках, выпущенных компанией «Србиямарка», указаны надписи «140-летие Узеира Гаджибейли» и «Азербайджанский композитор, основоположник оперы на Востоке». В центре изображен бюст композитора, установленный в 2011 году в Нови-Саде.

Выпуск марок стал частью серии мероприятий посольства, направленных на популяризацию наследия Гаджибейли в Сербии. Благодаря усилиям дипломатического представительства в крупнейшей онлайн-энциклопедии «Википедия» была расширена и переведена на сербский язык статья о великом композиторе.