Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе откроет новые возможности для расширения экономического сотрудничества Армении с Китаем. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что установление стратегического партнерства с Китаем в августе 2025 года стало значимым внешнеполитическим достижением действующего правительства.

«У бизнес-кругов наших стран есть позитивный политический импульс для углубления сотрудничества в экономике и других сферах, и нашим партнерам необходимо воспользоваться этими возможностями», — отметил премьер.

Пашинян добавил, что несмотря на существующие транспортные ограничения, обусловленные расстоянием, разблокирование региональной инфраструктуры способно решить многие из этих проблем.

«Появляется возможность доставки грузов в Китай по железной дороге. Это совершенно новая экономическая ситуация», — подчеркнул он.