В Австрии разгорелся необычный конфликт вокруг закрытого монастыря Клостер Гольденштейн под Зальцбургом. Три пожилые монахини — 88-летняя сестра Бернадетта, 86-летняя сестра Регина и 82-летняя сестра Рита — самовольно вернулись в обитель, откуда их в декабре 2023 года перевели в католический дом престарелых. Женщины утверждают, что переселение произошло против их воли, и требуют права остаться в монастыре до конца жизни.

В начале сентября 2025 года они вместе с группой бывших учениц и при помощи слесаря восстановили доступ в свои кельи. Несмотря на отсутствие воды и электричества, помещения были частично приведены в порядок, коммунальные услуги восстановлены. Прихожане приносят еду, а врачи осмотрели сестер.

Провост аббатства Маркус Грасль резко раскритиковал поступок монахинь, назвав его «непостижимым» и «эскалацией». По его словам, здания обители непригодны для проживания, а состояние здоровья женщин не позволяет им жить без профессионального ухода.

Однако сами сестры заявляют, что решительно намерены остаться в монастыре. Их поддерживает и часть местных жителей.