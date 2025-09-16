На суде в Баку дали показания потерпевшие лица и правопреемники потерпевших в ходе преступлений, совершенных в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Правопреемник потерпевшего Азада Керимова — его отец Закир Керимов заявил, что сын погиб во время масштабной провокации, учиненной вооруженными силами Армении в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Агшина Насибова – Васиф Насибов сообщил, что его сын погиб в Агдеринском направлении в результате провокаций, совершенных остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Юниса Кязимова — Гасым Кязымов отметил, что его сын погиб от снайперской пули, выпущенной противником в Кяльбаджарском направлении.

Правопреемник потерпевшего Кямрана Гусейнова — его отец Намиз Гусейнов в своих показаниях сказал, что сын погиб в результате подрыва на мине, заложенной противником на дороге Ханкенди – Шуша.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, правопреемница потерпевшего Эльшана Ханкишиева — Аида Ханкишиева отметила, что ее сын погиб во время провокации противника в Ходжалинском направлении.

Правопреемник потерпевшего Джамиля Гурбанзаде — его отец Анар Гурбанов в своих показаниях сообщил, что сын погиб в Лачинском направлении в результате провокации, учиненной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Али Бабазаде — Рустам Бабаев заявил, что его сын погиб в ходе вражеской провокации в Ханкендинском направлении.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, правопреемница потерпевшего Тогрула Алиева — Гызылгюль Алиева сказала, что ее сын погиб в результате вражеской провокации в Ходжавендском районе.

Правопреемница потерпевшего Ислама Дуньямалыева — Гюльшан Дуньямалыева в своих показаниях отметила, что ее сын погиб в селе Сырхавенд Агдеринского района в результате провокации, совершенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемница потерпевшего Назарa Азизова — его мать Джамафат Азизова сообщила, что ее сын погиб от снайперского выстрела в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемник потерпевшего Зохраба Керимова — его отец Азад Керимов заявил, что сын погиб в результате вражеской провокации в Лачине.

Правопреемник потерпевшего Мухаммеда Мамедова — его отец Билал Мамедов в своих показаниях указал, что его сын погиб в Кяльбаджаре в результате провокации вооруженных сил Армении.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Абдульметин Исмаилов сообщил, что получил черепно-мозговую травму и ранение в области колена в Лачинском районе в результате разрыва артиллерийских снарядов, выпущенных противником. Тогда погибли Мухаммед Гусейнов и Эльтадж Ахадов, ранения получили также Кямал Бахрамов, Джавид Гурбанов, Ахад Асадуллаев, Дильгям Гасанов и Ниджат Шукюров.

Потерпевший Рашад Агаев в своих показаниях заявил, что получил ранение в селе Сырхавенд Агдеринского района в результате разрыва управляемого ракетного снаряда, выпущенного противником. В том инциденте погибли Вюсал Рустамов, Эльвин Алиев, Нихад Гулузаде, Алибей Алибеков, Агами Алишанов и Алтун Алиев.

Паша Абаев отметил, что получил ранение в селе Алиагалы Агдамского района в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Потерпевший Нариман Керимов в своих показаниях сообщил, что получил ранение на территории Ходжавендского района в результате разрыва снаряда, выпущенного противником.

Эльшан Зейналов сказал, что получил осколочное ранение затылочной области в результате разрыва выпущенного противником артиллерийского снаряда на территории Агдамского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фарид Гасанов заявил, что был ранен в Агдеринском направлении в результате вражеской провокации.

Мирзали Мирзоев отметил, что получил ранение в ногу в Ханкендинском направлении в результате обстрела, произведенного противником.

Потерпевший Шахрияр Заманов в своих показаниях заявил, что в результате вражеского обстрела получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение в Агдере.

Анар Абасов сообщил, что был ранен в горно-лесистой местности в селе Абдалгюлаблы Агдамского района в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Ширхан Гаджимамедов в своих показаниях отметил, что получил ранение в результате провокации вооруженных сил Армении на территории Лачинского района.

В это время обвиняемый Рубен Варданян стал задавать вопросы дающим показания потерпевшим (обвиняемый не задавал вопросов потерпевшим в ходе предыдущих судебных процессов).

В ответ на вопрос обвиняемого Рубена Варданяна Ширхан Гаджимамедов заявил, что среди военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших провокацию, были также лица, проживавшие и проходившие военную службу на тогда еще оккупированных территориях Азербайджана.

В своих показаниях Эльвар Нахметзаде сказал, что пострадал в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в горно-лесистой местности в селе Абдалгюлаблы Агдамского района.

Потерпевший Талех Гурбанов в своих показаниях сказал, что в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником в селе Ханабад Ходжалинского района, погибли Давуд Гияслы и Рамин Мамедов, а он, Мирали Агаларов и Пюнхан Кязымов получили различные телесные повреждения.

Потерпевший Амид Пириев сообщил, что был ранен в результате взрыва рядом с ним артиллерийского снаряда, выпущенного противником в направлении Агдамского района.

Наджимеддин Алескеров отметил, что получил черепно-мозговую травму на территории села Джанятаг Агдеринского района в результате взрыва рядом с ним ракетного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Шохрат Асланов сказал, что вместе с сотрудниками Агентства Азербайджанской Республики по разминированию участвовал в операциях по очистке территории от мин в освобожденном селе Сарыджалы Агдамского района и что управляемое им транспортное средство подорвалось на мине, заложенной противником, в результате чего он получил ранение.

В своих показаниях потерпевший Нурлан Абышев сообщил, что он сам, Джаваншир Халилов и Парвиз Ширинов получили ранения на территории села Джанятаг Агдеринского района в результате взрыва ручной гранаты Ф-1, выпущенной противником.

Гусейн Мусеибов показал, что получил ранение в горно-лесистой местности в Агдеринском районе в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником.

Потерпевший Бахтияр Исмаилов в своих показаниях отметил, что получил травму левой голени в горно-лесистой местности в Агдеринском районе в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Джафар Исмаилов заявил, что был ранен на территории села Ханабад Ходжалинского района в результате падения и разрыва брошенной противником ручной гранаты.

В своих показаниях Тельман Ахмедов сообщил, что получил ранение на территории села Ханабад Ходжалинского района в результате падения и разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формирования.

Другие потерпевшие – Бабек Ахмедли, Омар Насиров, Нурлан Ибрагимов, Джавид Сулейманов, Эльвин Гусейнов, Акбер Сафаров, Рамиль Мамедов, Рашад Сулейманов, Намиг Ализаде, Рагиф Мирзоев, Вюсал Ахмедов, Афар Гусейнов, Байрам Гусейнов, Сархан Махмудов, Нияз Ниязалиев, Ясин Джабраилов, Руслан Нуралиев заявили, что получили ранения на различных территориях в результате провокаций остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований.

Потерпевший Акбер Сафаров, отвечая на вопрос обвиняемого Рубена Варданяна, сказал, что провокацию совершила армянская армия.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства адвокат Рубена Варданяна просил предоставить возможность для конфиденциальной встречи с обвиняемым. Суд удовлетворил ходатайство.

Очередное заседание суда назначено на 23 сентября.