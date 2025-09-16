Испания планирует бойкотировать международный вокальный конкурс «Евровидение-2026» в случае участия Израиля. Об этом сообщает испанский государственный телерадиокомпании RTVE.

«Испания не станет принимать участие в «Евровидении», если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе», — сказано в сообщении Совета директоров RTVE.

Отмечается, что Испания впервые не примет участие в конкурсе, если на предстоящем заседании Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза будет решено оставить Израиль в числе стран-участниц «Евровидения».