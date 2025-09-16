Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса «Интервидение» Сергей Кириенко заявил, что некоторые исполнители хотели принять участие в конкурсе, но их желание не совпало с позицией руководства их стран. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Все, кто захотел, всем была предоставлена возможность [принять участие в «Интервидении»]. Что могло сдержать тех, кто с первого раза не поучаствовал? По-честному, у кого-то, конечно, политические ограничения, мы это уже знаем — был целый ряд исполнителей, которые очень хотели приехать, но их желание не очень совпало с мнением руководства соответствующих стран. Пусть это будет на их совести, у музыки же нет границ», — сказал Кириенко.

Он также отметил, что аналогичная ситуация возникла во время подготовки Всемирного фестиваля молодёжи, на котором в итоге собрались представители из 190 стран. «Все равно же не сдержали [участников], и здесь не сдержат. Давайте будем делать всё для того, чтобы он прошёл так, чтобы на следующий у нас записалось ещё большее количество участников», — подчеркнул Кириенко.