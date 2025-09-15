Соединенные Штаты требуют, чтобы Иран полностью прекратил развитие своей ядерной программы и демонтировал все мощности по обогащению урана, сообщил министр энергетики США Крис Райт на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

«Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы», — заявил Райт.

Министр подчеркнул, что Иран должен оказывать полное содействие агентству в рамках своих обязательств и предоставить инспекторам доступ ко всем объектам, вызывающим озабоченность.