В Лондоне началось массовое шествие крайне правых против нелегальной миграции под названием Unite the Kingdom («Объедини королевство»).

Десятки тысяч участников с флагами Великобритании и Англии собрались в районе Сазерк на южном берегу Темзы и направились в сторону Уайтхолла, планируя завершить марш у резиденции премьер-министра Кира Стармера. Шествие организовано основателем English Defence League Томми Робинсоном (Стивен Яксли-Леннон).

Одновременно на площади Рассел-сквер у Британского музея проходит акция противников крайне правых. Участники демонстрации выступают под лозунгами «Нет расизму», «Женщины против крайне правых», «Мигранты, добро пожаловать» и «Остановите крайне правых», а также планируют дойти до центра города.