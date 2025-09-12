Корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае.

Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Американской компании пришлось отложить старт продаж ультратонкого iPhone Air. При этом остальные смартфоны серии iPhone 17 будут доступны с 19 сентября как в Китае, так и по всему миру. Причиной назвали необходимость получения разрешения от местного регулятора из-за технологии eSIM.

Модель Air, в отличие от остальных телефонов, не имеет привычного лотка под сим-карту, поэтому производится с виртуальной сим-картой — eSIM. Для запуска оборудования с eSIM в Китае необходимо разрешение регулирующих органов. Также ранее Apple сотрудничала в регионе только с оператором China Unicom, у которого было подобное разрешение. Однако с 2025 года IT-гигант начал работать и с China Mobile и China Telecom, у которых этой лицензии, по всей видимости, нет.