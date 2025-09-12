Берлин и Париж предприняли жёсткий дипломатический шаг после вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

МИД Германии сообщил о вызове российского посла, подчеркнув: «Действия Путина опасны и неприемлемы. НАТО едино в защите территории альянса». По данным BILD, посол Сергей Нечаев уже находится в здании МИДа ФРГ.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявил, что не верит в «ошибочный залёт» дронов и назвал инцидент серьёзной угрозой миру в Европе. В ответ Германия удвоила число истребителей Eurofighter для охраны неба над Польшей.

Франция также вызвала российского посла. И.о. главы МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Москва должна прекратить «проверять НАТО и его союзников на прочность».