В посольстве Афганистана в Азербайджане прошла памятная церемония памяти жертв разрушительного землетрясения на востоке страны.

Согласно информации диппредставительства, на мероприятии присутствовали представители МИД Азербайджана, Управления мусульман Кавказа, а также послы и дипломаты ряда государств. Участники выразили соболезнования и оставили записи в Книге памяти.

Временный поверенный в делах Мохаммад Файсал рассказал о тяжёлых последствиях трагедии и поблагодарил международное сообщество за поддержку. По последним данным, число погибших превысило 2200 человек.