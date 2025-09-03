18 сентября в Азербайджане стартует XVII Международный музыкальный фестиваль, посвященный великому композитору, основоположнику азербайджанской профессиональной музыки Узеиру Гаджибейли, сообщает Министерство культуры.

Отмечается, что министерство совместно с Фондом Гейдара Алиева выступают организаторами фестиваля, поддержку музыкальному событию оказывают Фонд тюркской культуры и наследия, а также ИСЕСКО. В рамках фестиваля в городах Баку, Сумгайыт, Шуша, Гянджа, Агджабеди, Нахчыван и Газах будут организованы грандиозные концерты, спектакли, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.

Наряду с азербайджанскими музыкантами предусмотрены выступления известных исполнителей из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Республики Корея и других стран. Фестиваль продлится до 28 сентября.