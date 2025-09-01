Украина заявила о российском следе в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Глава полиции Иван Выговский сообщил о задержании подозреваемого, отметив, что преступление готовилось долго и тщательно. По его словам, в деле есть «российский след», а виновные понесут ответственность.

«Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине», — отметил он.