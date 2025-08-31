Американский штат Аляска столкнётся с серьёзным газовым кризисом и ростом цен на энергоносители на 10-40% с 2028 года из-за истощения местных газовых месторождений. Об этом информирует The New York Times.

«Перспектива нехватки энергоносителей была бы пугающей в любом месте, но это особенно горькая пилюля для Аляски, которая построила свою экономику на нефти и газе», — отмечают аналитики.

Согласно информации, запасы газа на Аляске, которые ранее позволяли штату экспортировать топливо, значительно истощились, что привело к закрытию многих буровых компаний. Авторы считают, что в ближайшие годы может не хватить топлива для обеспечения энергетических потребностей Анкориджа — крупнейшего города штата. При этом США продолжают активный экспорт сжиженного природного газа за границу, что усугубляет ситуацию с энергобезопасностью Аляски.