В сентябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, в некоторых местах даже немного превышать ее. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Количество осадков в течение месяца, вероятно, будет близким к климатической норме.

В начале месяца на территории страны прогнозируется умеренная погода, в большинстве районов преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 21-23 градуса тепла, что близко к климатической норме, но выше на 1 градус.

Ночью температура составит 19 — 24 градусов тепла, днём — 24-29 градусов тепла, а в отдельные дни 33-35 градусов тепла. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (норма — 12-23 мм).