Армия Финляндии намерена отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Об этом информирует Yle.

«Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу», — отмечается в материале.

Уточняется, что заменой автоматам, созданным на базе АК-47, может стать автоматическая винтовка Sako ARG, которую финская компания Sako разрабатывает совместно с армиями Финляндии и Швеции. Ее намерены выпускать в трех модификациях с калибрами 7.62 мм или 5.56 мм.

Первые полевые испытания винтовки планируют провести весной 2026 года.