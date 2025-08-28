В Баку активизировался рынок аренды жилья. Из-за резкого наплыва студентов, особенно первокурсников, число которых в этом году значительно больше, чем в прошлом, снять квартиру в центре по доступной цене уже практически невозможно.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев в беседе с Minval отметил, что аренда однокомнатной квартиры в отдалённых районах города обходится в 400–450 манатов. В ближайшие дни, по его словам, выгодных предложений может и вовсе не остаться.

Подобная ситуация складывается ежегодно, однако в этом году дефицит арендуемого жилья ощущается особенно остро. Причина кроется не только в росте числа студентов: в связи со сносом ветхих домов количество квартир, ранее сдаваемых в аренду, сократилось. Кроме того, владельцы снесённых домов сами вынуждены снимать жильё, пока их не обеспечат новыми квартирами.

Фарзалиев добавил, что цены на аренду напрямую зависят от стоимости недвижимости на рынке: чем выше растёт цена жилья, тем выше становится арендная плата.

Студенты уже вынуждены искать съёмные квартиры в пригороде Баку или ближайших к столице населённых пунктах, а это для них означает дополнительные транспортные расходы и потерю времени. Чтобы хоть как-то снизить траты, студенты решаются снимать квартиры совместно.

Говорить о студенческих общежитиях даже не стоит. Во многих до сих пор проживают семьи вынужденных переселенцев. Например, в балансе Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) имеется пять общежитий, но все они заняты переселенцами. Мест для студентов пока нет.

В Бакинском государственном университете работает «Студенческий дом», рассчитанный на 220 мест. В порядке приоритета туда заселяют детей шехидов, ветеранов, студентов из социально уязвимых групп. Стоимость проживания в общежитии составляет 75 манатов. Планируется строительство нового общежития.

К настоящему времени студенческое общежитие также имеется при Азербайджанском государственном педагогическом университете. Из пяти общежитий четыре заселены семьями переселенцев. Пятое общежитие предназначено для девушек-студенток из социально уязвимых групп населения. Стоимость проживания в общежитии составляет 85 манатов.