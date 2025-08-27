Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом отмечается в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

«Государственный секретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, чтобы обсудить Иран», — уточняется в документе.

«Они вновь подтвердили свою приверженность тому, чтобы Иран никогда не разрабатывал и не получил ядерное оружие», — сказано в заявлении.