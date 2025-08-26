Starlink для Украины отключать не будут, заявили в канцелярии польского президента Навроцкого.

Её начальник Збигнев Богуцкий опроверг слова цифрового министра Гавковского о прекращении оплаты за услугу.

«Вето господина президента не отключает интернет Starlink для Украины, так как расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесённый президентом в Сейм, сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент.

Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — написал Богуцкий.