Предприниматели, пострадавшие при пожаре в Торговом центре «Садарак» не имели страховки. Напомним, на территории Гарадагского района города Баку, на арендуемом складе торгового центра «Садарак» произошёл крупный пожар. Возгорание привёло к серьёзным убыткам.

Как сообщили Minval в Ассоциации страховщиков Азербайджана, в связи с данным происшествием были направлены запросы в 10 страховых компаний страны. Согласно полученной от них официальной информации, в страховые компании не поступало ни одного обращения от владельцев торговых объектов, лишившихся имущества в результате пожара.

В Ассоциации отмечают, что ущерб от подобных происшествий можно было бы возместить с помощью таких видов страхования, как обязательное страхование недвижимого имущества, страхование имущества от пожара и других рисков, а также обязательное страхование гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимости, если бы объекты были застрахованы заранее.