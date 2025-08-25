Правоохранительные органы приступили к проверке всех версий пожара, возникшего в амбаре торгового центра «Садарак». По данным Minval, следствие уже допрашивает очевидцев инцидента. Пока в органах внутренних дел воздерживаются от комментариев, поскольку проверяются версии как поджога, так и короткого замыкания или банальной халатности.

Отметим, что 24 августа в торговом центре «Садарак», в Гарадагском районе Баку, произошел сильный пожар. Minval связался с пожарными и специалистами в области пожарной безопасности, чтобы разобраться в причинах ЧП. Комментируя случившееся, специалисты отметили, что это не первый подобный случай. Так, за весь период существования торгового центра, а также смежного с ним торгового центра «Бина» было насчитано до 30 пожаров, в том числе крупных.

По словам специалиста в области пожарной безопасности, пожелавшего остаться неназванным, причинами всех этих возгораний являются человеческий фактор и банальная халатность: как со стороны руководства торгового объекта, так и структур, которые должны контролировать вопросы безопасности. Дело в том, что все складские помещения и конструкции торгового центра возведены из дешевых, легковоспламеняющихся строительных материалов. Средства, потраченные на строительство конструкций, окупаются в первые же месяцы сдачи аренды. Поэтому мало кого волнует пожарная безопасность, ведь при любом инциденте не составит труда заново отстроить новый объект.

«Кроме того, склады на территории торгового центра не имеют противопожарных перекрытий, которые бы делили помещение на секции. По нормативам толщина таких перекрытий должна быть не меньше 40 см, в раельности же в лучшем случае там можно увидеть тонкую стену из красного кирпича. Такие перекрытия должны возвышаться над крышей склада на высоте 60 см, также деля крышу на сегменты. В реальности же видно, что все конструкции построены под единой крышей. Противопожарные перекрытия не позволяют огню перекинуться с одного помещения на другое, и тем самым призваны обезопасить близлежащую территорию от возгорания до прибытия пожарных. В идеале контролировать наличие таких перекрытий должна Государственная служба пожарного надзора МЧС, к нему и долны быть адресованы все вопросы», — сказал специалист.

Но и это не все, в амбарах торгового центра между стеллажами не соблюдается противопожарный разрыв, что дало бы время на тушение огня. Вдобавок в складах не установлены системы тушения, нет конструкций для обеспечения водяного завеса.

Между тем после пожара пресс-секретарь торгового центра Кямаляддин Гедим заявил в СМИ, что ни один из сгоревших объектов не принадлежит торговому центру «Садарак». По его словам, все поврежденные пожаром магазины — арендованные объекты, среди них отделы банков, карго-компании и АЗС. Сам торговый центр ущерба не понёс.

Гедим отметил, что предприниматели обязаны страховать товары, хотя ранее у них возникали разногласия со страховщиками. Известно, что больше всех от пожара пострадала компания Super Toys, арендовавшая склад в «Садараке» .