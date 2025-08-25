Власти Польши не смогут предоставлять помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент республики Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев.

Об этом заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

«Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения электронных данных украинской администрации в безопасном месте», — написал Гавковский в X.