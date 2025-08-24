Существование нефтепровода «Дружба», как и политической «дружбы» между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта. Об этом говорится в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Журналист во время пресс-конференции спросил, получила ли Украина после ударов по нефтепроводу «Дружба» и обращений к американскому руководителю Дональду Трампу дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

В ответ Зеленский с улыбкой отметил, что Украина всегда поддерживала «дружбу» между странами, но в данный момент ее дальнейшее существование зависит от позиции Венгрии.

«Мы всегда поддерживали «дружбу» между Украиной и Венгрией, а теперь существование «дружбы» зависит от Венгрии», — изложил Зеленский

Таким образом во время пресс-конференции прозвучала оценка, что будущее нефтепровода и взаимоотношения с Будапештом теперь будет определять именно венгерская сторона.

