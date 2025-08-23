Депутат фракции «Армения» Гарник Даниелян заявил о серьезных проблемах с вывозом сельхозпродукции из страны через МАПП «Верхний Ларс».

По его словам, сотни армянских грузовиков со сливами, персиками и виноградом вынуждены возвращаться обратно с пограничного перехода.

Как рассказал депутат со ссылкой на перевозчиков, причиной стали якобы возникшие фитосанитарные требования.

Даниелян отметил, что ситуация наносит значительный ущерб фермерам и сельхозпроизводителям. Впервые, по его словам, с трудностями столкнулись даже машины, перевозящие строительные материалы. Множество грузовиков до сих пор остаются в ожидании решения в условиях неопределенности.