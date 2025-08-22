Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна из-за отсутствия общей повестки.

По его словам, Путин готов к переговорам только при наличии «президентской повестки».

Лавров отметил, что после саммита в Анкоридже Дональд Трамп предложил ряд принципов — отказ от вступления Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов, по которым Москва готова проявить гибкость. Однако, как утверждает Лавров, Зеленский отверг все предложения, включая отмену закона о запрете русского языка.