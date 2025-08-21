Работы по Зангезурскому коридору будут полностью завершены через 4–5 лет. С данным заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk.

По его словам, благодаря подписанию документов по внешнему кредитованию финансовых проблем нет. «Компания не находится в ожидании финансирования, это проект стоимостью 2,4 млрд долларов. Он будет построен консорциумом двух мощных компаний в Турции. Это линия протяженностью 43 километра. Через четыре, максимум пять лет мы полностью введем этот коридор в эксплуатацию», — сказал министр.

«Мы заявляем амбициозные цели и реализуем их. В пределах наших границ проходит линия протяженностью 224 километра. На границе с Нахчываном протянется 170-километровая линия; 150 километров уже готово и будет восстановлено, еще 20 километров будет построено. Этим займется Азербайджан. Работы будут завершены одновременно с нами. Человек, севший на поезд в Карсе, сможет доехать до Баку. Наша цель — завершить работу синхронно. Зангезурская линия протяженностью 43 километра начнется в последнюю очередь. Коридор будет полностью введен в эксплуатацию через пять лет. Так как существует линия Баку–Тбилиси–Карс, новый коридор предоставит тюркскому миру более короткий и бесперебойный маршрут. У линии Баку–Тбилиси–Карс есть определенные возможности, и когда она достигнет предела своей пропускной способности, возникнет необходимость в новых коридорах», — добавил Уралоглу, отметив, что по Зангезурскому коридору ведутся подробные обсуждения, но детали пока не уточнены.