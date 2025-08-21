Управление ФСБ по Волгоградской области обнародовало документы руководства вермахта, в которых имелись планы подготовки бомбовых ударов по Сталинграду и его окрестностям летом 1942 года. Согласно информации РИА Новости, Адольф Гитлер отдавал приоритет задаче преднамеренного уничтожения города.

В приказе командования № 41 от 5 апреля 1942 года ставилась цель — выйти на Сталинград либо, как минимум, лишить его статуса промышленного центра и узла снабжения. Более детализированные указания появились в директиве № 45 от 23 июля 1942 года. В документе также указывалось на необходимость заранее разрушить сам город, наносить удары по Астрахани при возможности и парализовать судоходство в нижнем течении Волги путем минирования.

«Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», — отмечается в документе.