Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи объявил тендер на услуги адвоката. Как передает Minval, учреждению понадобилась профессиональная юридическая поддержка для защиты своих интересов в судах.

Согласно информации портала государственных закупок, начальная стоимость тендера составляет 11 800 манатов. Заявки принимаются до 5 сентября 2025 года, в тот же день состоится вскрытие конвертов.

Любопытно, что речь идёт не о закупке медицинского оборудования или новых автомобилей для скорой помощи, а об оказании юридических услуг. В документах тендера эта потребность сформулирована как «оказание адвокатских услуг для судебной защиты Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи». Почему именно сейчас медучреждение решило нанять адвоката, официально не уточняется.