Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.
Дипломат написал в соцсети Х, что поздравил Хикмета Гаджиева с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне и положительными сдвигами в развитии региональных связей.
Met Mr. Hikmet Hajiyev, Assistant to the President & Head of the Foreign Policy Affairs Department of Presidential Administration. Congratulated him on the peace agreement signed in Washington DC between Azerbaijan and Armenia, and positive developments in regional connectivity. pic.twitter.com/yVpkWPSBAK
— Qasim Mohiuddin 🇵🇰 (@QasimMFA) August 21, 2025