Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился своими впечатлениями от телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, охарактеризовав российского лидера как более мягкого в общении, чем принято считать.

Вэнс уточнил, что никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно говорил с ним по телефону.

«Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — сказал вице-президент в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Вэнса, Путин — это «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

«И я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента Соединенных Штатов, заключается в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», — пояснил вице-президент США.