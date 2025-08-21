Глава минфина США Скотт Бессент в эфире Fox Business поделился деталями звонка президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.

Министр финансов напомнил, что во время переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Москве уже была ночь. Когда Трамп дал знать Путину, что может позвонить или отправить сообщение, тот ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

По мнению Бессента, лидер РФ хотел, чтобы с ним связались тем вечером: ему «не терпелось услышать», что скажет американский политик.