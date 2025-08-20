Посетители супермаркета на острове Талиабу в Индонезии столкнулись с трехметровым крокодилом, который свободно лавировал между рядами с продуктами, информирует Daily Mail.

На место инцидент прибыли пожарные, которые хотели аккуратно выманить крокодила с помощью стремянки и инструментов. Но рептилия огрызалась и яростно размахивала хвостом, пока одна из местных женщин пыталась успокоить других покупателей.

После почти часа усилий один мужчина обмотал веревку вокруг ног крокодила, пока пожарные и сотрудники магазина помогали удерживать рептилию, не подпуская к ней детей и покупателей.

Крокодила доставили к ближайшему водоему и отпустили в естественную среду обитания. По словам начальника полиции острова Аднана Вахью, рептилия, скорее всего, выбралась из близлежащего болота после сильных дождей, которые подняли уровень воды.

«Он никого не нападал и не причинил вреда», — говорится в заявлении.