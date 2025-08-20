Российский военкор Дмитрий Стешин чуть не лишился зрения из-за воды в Донецке и во всем обвинил «бандеровцев».

Он рассказал, что несколько недель назад купался в воде, которая на солнце грелась «в черном строительном ведре». После этого у него начались проблемы со зрением – повышенная слезливость и острая реакция на свет, а перед встречей с Белоусовым и другими военкорами ему стало совсем плохо.

Позднее врач поставил диагноз акантамебный кератит – редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы. По словам Стешина, он «добыл этих амеб в Донецке».

Во всем этом военкор обвинил «бандеровцев», которые, по его мнению, «оставили Донбасс без воды».