Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схофом о том, что Анкара стремится к установлению прочного мира в Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция стремится положить конец российско-украинской войне, установив справедливый и прочный мир. Он заявил, что Турция как страна, принимающая стамбульский процесс, продолжит прилагать свои усилия», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также обсудил со Схофом ситуацию на Ближнем Востоке, заявив, что «гуманитарная катастрофа в секторе Газа усугубляется, а план правительства Нетаньяху взять всю территорию сектора Газа под военный контроль совершенно неприемлем».